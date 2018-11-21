THY- Banjul
0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 757 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.364.778.0371,13
Garanti Bankası33.516.000.0000,72
Tüpraş30.300.723.2004,07
ASELSAN29.890.800.0003,19
Ereğli Demir Çelik29.330.000.0000,97
Akbank29.320.000.0000,68
Turkcell25.762.000.0001,74
Bim Mağazalar24.910.380.0007,87
Enka İnşaat23.900.000.0000,66
Türk Hava Yolları22.604.400.0000,62
İskenderun Demir Çelik18.792.000.0001,13
İş Bankası (C)18.134.879.1000,39
Ford Otosan17.896.410.0005,23
Sabancı Holding15.364.241.6000,53
Yapı ve Kredi Bank.
  1. 13.937.634.619
0,35
Türk Telekom12.985.000.0002,35
Anadolu Efes11.924.999.9970,86
Şişe Cam11.002.500.0000,84
Arçelik10.379.185.2291,16
Vakıflar Bankası8.975.000.0000,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:48
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat destekli operasyon
    1. FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat..
    2. TÜDAM'dan "Sıfır Atık Çalıştayı"
    3. Sahibi ölen çiftlik evinden "müze"..
    4. Yemen'deki BAE-Islah Partisi..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Günün ilk yarısında en çok değer..
    7. Putin'den İran'ın Suriye'yi terk..
    8. 'Özgüvenimiz her geçen gün daha da..
    9. Günün ilk yarısında en çok değer..
    10. Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe..
    11. Bağcılar belediye zabıta memur alım..
    12. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    14. Binali Yıldırım’dan Türk devletlerine..
    15. Günün ilk yarısında endekslerin..
    16. Günün ilk yarısında şehir..
    17. Organik çiftlikten uyuşturucu çıktı
    18. Borsada günün ilk yarısı (2)
    19. Borsada günün ilk yarısı (1)
    20. Luis Figo'dan çarpıcı Pepe ve Quaresma..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı