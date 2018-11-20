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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 754 milyar lira oldu

20 Kasım 2018 Salı 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 754 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.643.726.8231,13
Garanti Bankası33.306.000.0000,72
Tüpraş30.250.639.3604,07
ASELSAN29.640.000.0003,16
Akbank29.160.000.0000,68
Ereğli Demir Çelik28.805.000.0000,95
Turkcell25.410.000.0001,72
Bim Mağazalar24.895.200.0007,86
Enka İnşaat23.900.000.0000,66
Türk Hava Yolları21.873.000.0000,60
İskenderun Demir Çelik18.995.000.0001,14
Ford Otosan18.071.865.0005,28
İş Bankası (C)17.999.880.0000,39
Sabancı Holding15.282.625.4430,53
Yapı ve Kredi Bank.13.853.164.1060,34
Türk Telekom12.880.000.0002,33
Anadolu Efes11.889.473.6810,86
Şişe Cam11.295.000.0000,86
Arçelik10.210.253.1781,14
TAV Havalimanları8.907.656.2501,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:43
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