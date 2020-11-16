  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:54:55 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 732 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.370.575.5741,09
Ford Otosan42.775.929.0008,96
Bim Mağazalar41.745.000.0007,77
ASELSAN41.427.600.0002,57
Enka İnşaat41.048.000.0000,83
Ereğli Demir Çelik38.115.000.0000,95
Garanti Bankası37.590.000.0000,62
Turkcell35.332.000.0001,74
Akbank32.812.000.0000,56
İş Bankası (C)30.824.794.5000,48
Türk Telekom27.125.000.0002,53
Yapı ve Kredi Bankası24.158.566.6720,52
İskenderun Demir Çelik23.200.000.0001,06
Tüpraş22.287.308.8002,31
Sabancı Holding21.485.453.3930,59
Şişe Cam20.829.855.5820,95
Arçelik19.136.622.7661,51
Vakıflar Bankası18.629.819.2770,42
Türk Hava Yolları16.256.400.0000,37
Coca Cola İçecek15.046.031.7551,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama
Dünya

İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama

İran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini gölgelemeye devam ediyor. Türkiye'nin bölgeye yabancı savaşçı gönderdiğini öne süren Tahran yöne..
Türkiye'den flaş hamle! 'Başladık' diyerek açıklandı
Teknoloji

Türkiye'den flaş hamle! 'Başladık' diyerek açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Hassas Güdüm Kiti'nin operasyonel kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Bakan Varank ayrıca Bozdoğan..
Herkes CHP'ye odaklanmışken o partide kriz patladı! Yeni parti kuracaklar
Siyaset

Herkes CHP'ye odaklanmışken o partide kriz patladı! Yeni parti kuracaklar

İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın itirafı sonra başlayan tartışmaların ardından ortaya atılan yeni parti iddiaları gündeme bomba gibi düştü...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay