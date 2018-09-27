0553 313 94 23

Borsa İstanbul'un yeni başkanı belirlendi

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan oldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:11
Borsa İstanbul'un yeni başkanı belirlendi

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan oldu. Prof. Dr. Arıcan, geçtiğimiz günlerde Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğini atanmıştı.

PROF. DR. ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını aldı.

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:11
  1. İstanbul
  2. bursa istanbul
  3. bist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde yakalandı
    1. FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde..
    2. Her yerde aranan eski il emniyet..
    3. UEFA başkanı, Almanya'nın kazanma..
    4. Misafir gittiği evde yaptığıyla 'yok..
    5. Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar!
    6. Vatandaşın ekmeğiyle oynamışlar! Ceza..
    7. CHP'nin belediye başkan aday adaylığı..
    8. Ermenistan'ın serbest bıraktığı genç..
    9. Bakan Albayrak'tan kritik dolar..
    10. Joachim Löw'den Türkiye açıklaması
    11. CHP belediye başkan adaylık..
    12. Kuveyt'teki gökdelende korkutan yangın!
    13. Amasya'da feci kaza otomobil midibüse..
    14. Çatalca'da büyük patlama! 2 işçi..
    15. CHP belediye başkan adaylığı için ne..
    16. Demirkol: Güçlü lobi aleyhimize..
    17. Mahrem imamdan Harun Biniş itirafı:..
    18. CHP yerel seçim adaylığı ücretleri..
    19. Kuveyt'te gökdelen yangını!
    20. İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür