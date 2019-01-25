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Borsa İstanbul'dan şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek başladı

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi'nin şirketler için tasarladığı Kurumsal Dönüşüm Programı başladı

25 Ocak 2019 Cuma 15:42
Borsa İstanbul'dan şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ ve Koç Üniversitesi tarafından geliştirilen "Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı"nın (BISTEP) ikincisi başladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen BISTEP'in ikincisi farklı şehirlerden gelen 13 şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile başladı.

BISTEP ile şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunulması ve bu vesile ile deşirketlerin ömürlerinin uzatılması amaçlanıyor. Kurumsallaşmasını tamamlamış güçlüşirketlerin ise orta vadede ülkemiz ekonomisinin belkemiğini oluşturması bekleniyor.

Diğer yandan, ülkede sermaye piyasalarından bir finansman kaynağı olarak yeteri kadarfaydalanamıyor. BISTEP ile birlikte şirketler, sermaye piyasalarını Borsa İstanbul gibidoğrudan ilgili kurumlarından öğrenme fırsatı da bulacak.

Toplam 13 gün ve 108 saatlik seminerlerden oluşan BISTEP Programı tasarlanırken, üst düzeyyönetici bakış açısından yaklaşılmış ve yöneticilerin insan kaynakları, finans, ekonomi, hukuk,strateji gibi temel alanlardaki yenilikleri öğrenmelerine imkân tanıyan ve aynı zamandadijitalleşme, inovasyon, dönüşüm ve değişim liderliği gibi güncel konuları da bulabilecekleribir içerik oluşturuldu.

Sermaye piyasaları modülü ise Borsa İstanbul’un yanı sıra aracıkurumlar, bağımsız denetim firmaları ve hukuk firmalarından oluşan program ortakları tarafından anlatılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:42
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