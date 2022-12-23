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Ekonomi Borsa İstanbul'da iki önemli hisseye tedbir!
Ekonomi

Borsa İstanbul'da iki önemli hisseye tedbir!

Borsada son dönemin en hareketli hisselerinden olan Sasa ve Hektaş için kısıtlama kararı geldi. Açığa satış ve kredili işlem yasağının da yer aldığı tedbirler 20 Ocak'a kadar uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 11:32:00 -
Borsa İstanbul'da iki önemli hisseye tedbir!

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada Sasa Polyester ve Hektaş hisselerinde 20 Ocak 2023 tarihine kadar; "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.

KAP'a yer alan açıklamaya göre; Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) ve Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS.E) paylarında 23 Aralık 2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.

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