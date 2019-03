Borsa İstanbul'da gong kadın-erkek eşitliği için çaldı

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2005 yılında 5 milyon olan kadın istihdamını, bugün 9 milyona yaklaştırdıklarını belirterek, "Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34,1. Hedefimiz, inşallah, bu oranı 2023 yılına kadar yüzde 41'e ulaştırmak." dedi.

Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) ve Borsa İstanbul iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Erkek Eşitliği" temasıyla düzenlenen gong töreninde konuşan Selçuk, Türkiye'nin başarılı kadınları başta olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Günü'nü yürekten kutladığını söyledi.

Son 16 yılda hızlı bir büyüme eğilimi sergileyen Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yerini ispatladığını belirten Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve hükümetlerinin vizyoner yönetim anlayışı sayesinde, Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte şahitlik ettiklerini ifade etti.

Birlik ve beraberliği güçlendirerek, Tükiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınmaya dair projeleri ve hamlelerini hız kesmeden sürdürdüklerine işaret eden Selçuk, "Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürürken, ekonomide, ticarette, istihdamda başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Bunu birlikte başardık. Tüm kadınlar ve erkekler olarak hep beraber başarıyoruz. Ekonomimiz 16 yılda 3,5 kat büyüdü, ihracatımız 170 milyar dolara yükseldi. 2002 yılında 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,1 milyona ulaştı." diye konuştu.

Bakan Selçuk, tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde, istişare mekanizmalarını çalıştırarak, sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071'e emin adımlarla yürüdüklerini vurguladı.

- "Türkiye kadın istihdamında birçok ülkeyi geride bıraktı"

Türkiye'nin ekonomik gücüyle, mega yatırımlara imza atan büyük bir ülke olduğuna dikkati çeken Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada elbette kadın emeği var. Kadının ekonomimize, üretime verdiği destek var. Kadın-erkek dayanışmasını, değerlerimizi koruyarak çalışan, üreten, güçlü aile yapılarıyla sürdürüyoruz. Her alanda değer üreten kadınlarımızın sayesinde, Türkiye büyüdükçe çalışma hayatımız da aynı ölçüde ivme kazanıyor. Bakanlığımız da bu gelişim sürecine, özellikle kadın istihdamına ve kadının iş gücüne katılımına sağladığı özel teşvik ve desteklerle devam ediyor. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlattığımız Milli İstihdam Seferberliğimiz ve işverenlerimizin desteği ile 2 milyonu aşkın istihdam sağladık. Bunu hep birlikte seferberlik ruhuyla gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay açıkladığımız üzere seferberliğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. İşverenlerimizin 3 milyon istihdam sözünü 2019 yılı sonuna kadar da gerçekleştireceğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin son 17 yılda kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için birçok yeniliği hayata geçirdiğini aktaran Selçuk, "Bugün Türkiye'de kadın olmak artık bir dezavantaj değil, bir ayrıcalık. Kadınlarımızın, çalışma hayatından sosyal hayata değin her statüde, her mecrada bilfiil var olduklarına hepimiz şahit oluyoruz. Bu memnuniyet verici gelişmelere özellikle kadın istihdamı, girişimcilik, karar alma mekanizmalarında yer alma ve sivil toplum hareketleri gibi etkin alanlarda olmaları da ayrıca gurur ve onur verici. Kadınlarımız sanattan, spora, eğitimden çalışma hayatına kadar ellerini attıkları her alanda sağladıkları başarılarla bizleri gururlandırıyorlar. Bugün Türkiye kadın istihdamı konusunda, Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmış durumdayız." değerlendirmesini yaptı.

- "Hedefimiz, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41'e ulaştırmak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bakanlığın, işe yerleştirme faaliyetlerinin yanı sıra aktif iş gücü programlarıyla bu süreci desteklediğini ve kolaylaştırdığını belirtti.

Mesleki nitelikleri artırmak için Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşında Eğitim Programları ve Girişimcilik Eğitim Programları gibi faaliyetler düzenlediklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2002'de 571 kadın kurslardan faydalanırken, 2018'de toplam 285 bin kadın mesleki eğitim kurslarımızdan faydalandırılmış durumda. Cesaretleriyle, atılımlarıyla sadece hemcinslerine değil aynı zamanda tüm insanlara da emsal teşkil eden girişimci kadınlarımızın artması en temel hedeflerimizden biri. Bu kapsamda düzenlemiş olduğumuz girişimcilik eğitim programı ile son 16 yılda yaklaşık 200 bin kadına girişimcilik eğitimi verdik. 2005 yılında 5 milyon olan kadın istihdamını, bugün 9 milyona yaklaştırdık. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34. Hedefimiz, inşallah, bu oranı 2023 yılına kadar yüzde 41'e ulaştırmak."

- "Kadınlarımızı çalışma hayatında kolaylaştırıcı imkanla buluşturuyoruz"

Kadınların ekonomik büyümeye katkısını artırmak için iş yaşam uyumunu destekleyen uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Selçuk, "Kadınlarımız çalışma hayatında yer alırken çocuklarını ve ailelerini ihmal etme endişesi yaşamasınlar diye onları birçok kolaylaştırıcı imkanla buluşturuyoruz. Evde bakım desteği, doğum izninde yapılan düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma imkanı gibi kapsamı önemli ölçüde genişletilmiş uygulamalarımız söz konusu. Çalışan kadınlarımıza sunduğumuz fırsatlar sayesinde kadın girişimcilerimiz ve çalışma hayatına dahil olan kadın sayımız her geçen gün daha da artıyor. Kadın, ister evinde ailesiyle, çocuğuyla meşgul olsun, isterse çalışma hayatında yer alsın her zaman hayatın merkezinde aktif bir şekilde yer almaya devam edecek." dedi.

"Kadın isterse dünya değişir." diyen Selçuk, kadınların cesareti ve zekasıyla ekonomide sürdürülebilir kalkınmanın öznesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- "Kadına değer Türkiye'ye değer"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kadın girişimcilerin ve çalışanların yeni başarı öyküleri yazmaya devam edecekleri dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi 2023 yılında kadınlarımızla birlikte dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bakanlık olarak özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde yürüttüğümüz çalışmaları artıracağız. Kadın esasında her zaman çalışıyor, üretiyor. Bu ister istihdamda, ister çalışma hayatında, ister evinde, ister toplum hayatında olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde biz diyoruz ki, kadına değer, Türkiye'ye değer."