0553 313 94 23

Borsa, haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 256,64 puan ve yüzde 0,27 artışla 95.039,78 seviyesine çıktı

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:59
Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,27 değer kazancıyla 95.039,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 256,64 puan ve yüzde 0,27 artışla 95.039,78 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,10 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 sigorta oldu.

Cuma günü 95.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,30 primle 94.783,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:59
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Banyolarda pembe lekeler neden oluşur?
    1. Banyolarda pembe lekeler neden oluşur?
    2. Japon bürokrata uyuşturucudan tutuklama
    3. Diş çapraşıklıkları çocuklarda..
    4. Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
    5. Silvan’da mezarlık demirleri çalındı
    6. Siyonist lobi New York Times'a..
    7. Süper Lig kulüplerinden Sural için..
    8. Orgeneral Güler'e, Kanada Genelkurmay..
    9. 2 yavru ile yan yana selfie
    10. Bagajlar yağ içinde kalınca yolcular..
    11. Olkan Soycan dijital dünyanın enleri..
    12. Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde..
    13. Piyasa güne artı rezervle başladı
    14. TTB sapıklığa özendiriyor
    15. Genç kadın motosiklet kazasında..
    16. Otomobil bariyerlere daldı: 2 yaralı
    17. Erken doğan bebeklerde göz..
    18. Çevre Dostu Belediyeden miniklere geri..
    19. Hayatını sokak hayvanlarına adadı
    20. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan uyardı: Yeni borca girmeyin
    Erdoğan uyardı: Yeni borca girmeyin
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!