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Borsa, haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 348,68 puan ve yüzde 0,34 artışla 101.886,95 seviyesine yükseldi

11 Mart 2019 Pazartesi 09:59
Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,34 değer kazancıyla 101.886,95 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 348,68 puan ve yüzde 0,34 artışla 101.886,95 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile spor oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 100.700 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın günü 0,73 azalarak 101.538,28 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu vurguladı.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, ocak ayı cari işlemler hesabının 800 milyon dolar açık vermesini, cari işlemler açığının da 2019 sonunda 19,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekliyor.

Ekonomistler, 2018 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 3 azalmasını öngörürken, 2018'de Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyümesini tahmin ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:59
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