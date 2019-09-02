0553 313 94 23

Borsa, haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,02 artışla 96.737,68 puandan başladı

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
Borsa, haftaya yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 19,20 puan artışla 96.737,68 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 19,20 puan ve yüzde 0,02 yükselişle 96.737,68 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile inşaat oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 96.718,48 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışında Avrupa tarafında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de resmi tatil dolayısıyla piyasaların bugün kapalı olacağını ifade eden analistler, ticaret savaşı, Brexit kördüğümü ve Arjantin'de başlayan sermaye kontrollerine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının önemli destek bölgesi konumunda olduğunu belirterek, 97.400 direncinin güçlendiğini, bu seviyenin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini kaydetti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çamlıyayla’da Motofest heyecanı
    1. Çamlıyayla’da Motofest heyecanı
    2. Yemen’deki hapishaneye hava..
    3. Erdoğan talimatı vermişti, hepsi söküldü
    4. İngiltere'de Johnson krizi! Erken..
    5. Bağımsız GSYH, geçen yıl yüzde 2,8..
    6. Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa..
    7. (Özel) Bu köpekler kapış..
    8. Muhtemel Marmara depreminin..
    9. Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar..
    10. Hastane çalışanları Japon savaş..
    11. Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü..
    12. BM Mülteciler Yüksek Komiserinden..
    13. Galatasaray, Andone'yi kiraladı!..
    14. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim..
    15. Dicle Elektrik kaliteden ödün vermiyor
    16. Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı
    17. Ticaret savaşında tansiyon azalmıyor!
    18. İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
    19. Kendisini polis olarak tanıtıp yabancı..
    20. Büyükşehirden ücretsiz bahçıvanlık..
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    İBB'den bir zam daha!
    İBB'den bir zam daha!
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz