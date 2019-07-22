0553 313 94 23

Borsa, haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 36,91 puan azalışla 101.812,29 seviyesine geriledi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
Borsa, haftaya yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,04 düşüşle 101.812,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 36,91 puan ve yüzde 0,04 azalışla 101.812,29 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile elektrik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanın üzerini test etmesi sonrası etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 101.849,20 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 ve 99.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu kazandı
    1. Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu..
    2. Mezralar huzura kavuştu
    3. Büyükşehir’den Bayraklı mesaisi
    4. Kıbrıs Gazisinin azmi örnek oluyor
    5. Denize gidemeyenler süs havuzlarında..
    6. Soylu'dan TDV'ye kurban bağışı
    7. İHL’lerin başarısı hazımsızlara net..
    8. Uzmanlardan uyarı: “Keşke demeden önce..
    9. (Özel) Kuş mutfağına yuva yaptı, onu..
    10. Domates üreticisine tat vermedi
    11. Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban..
    12. Gram altın 260,5 lira seviyelerinde
    13. İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
    14. (Özel) Hollywood kahramanlarının..
    15. Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Çok..
    16. Şehit Emanetleri Niğde’de Sergileniyor
    17. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi..
    18. Başkan Büyükkılıç, Özvatan’da Yaz..
    19. Asya borsaları
    20. Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..