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Borsa haftaya rekorla başladı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi haftanın ilk gününde 1.782,72 puan ve yüzde 2,65 artışla 68.999,96 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı.

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Borsa haftaya rekorla başladı

Endeks aynı zamanda tarihte ilk kez 68.000 puanın üzerinde bir kapanış yapmış oldu. İkinci seans sırasında görülen 69.057,39 puanlık seviye de endeksin yeni seans içi rekoru olarak kaydedildi. Bundan önceki kapanış rekoru 67.217,24 puanla cuma günü kapanışta, en yüksek seans içi rekoru da 68.282,26 puanla bugün 1. Seansta kırılmıştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 851,62 puan artarak 68.999,96 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 1.25, günlük bazda ortalama yüzde 2,65 değer kazandı.

DOLAR VE AVRO GERİLEDİ

İstanbul serbest piyasada ise kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4130 liraya, Avro’nun satış fiyatı 1,9670 liraya geriledi. Kapalıçarşı'da 1,4090 liradan alınan dolar 1,4130 liradan; 1,9620 liradan alınan Avro ise 1,9670 liradan satıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:43
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