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Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 272,49 puan azalışla 99.406,95 seviyesine geriledi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:00
Borsa, haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,27 düşüşle 99.406,95 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 272,49 puan ve yüzde 0,27 azalışla 99.406,95 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile metal ana sanayi oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarına paralel etkisini artıran satışlarla yüzde 2,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftayı 99.679,44 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklaması sonrası Çin'in misilleme yapabileceğine ilişkin endişelerin piyasaları negatif etkilediğini belirterek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:00
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