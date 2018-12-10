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Borsa, haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 453,62 puan ve yüzde 0,48 azalışla 93.245,87 puana geriledi

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:01
Borsa, haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 değer kaybıyla 93.245,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 453,62 puan ve yüzde 0,48 azalarak 93.245,87 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından gerileyen dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 93.699,49 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde 3'üncü çeyrek büyüme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Küresel piyasaların, artan ticaret savaşı endişeleri ile baskı altında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 1,7 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyümüştü.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:01
  1. BIST
  2. Piyasalar

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