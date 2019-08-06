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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 294,09 puan artarak 98.967,38 puan oldu

06 Ağustos 2019 Salı 13:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,3 artışla 98.967,38 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 294,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile inşaat oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:07
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