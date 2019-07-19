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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 879,12 puan artarak 102.445,37 puan oldu

19 Temmuz 2019 Cuma 13:09
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,87 artışla 102.445,37 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 879,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 103.400 seviyelerinin direnç, 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:09
  1. BIST100
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