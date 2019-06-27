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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 585,94 puan artarak 95.417,13 puan oldu

27 Haziran 2019 Perşembe 13:04
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 artışla 95.417,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 585,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarından bulduğu destekle 96.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:04
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