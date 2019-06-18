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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1,45 puan artarak 93.587,82 puan oldu

18 Haziran 2019 Salı 13:06
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,45 artışla 93.587,82 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.338,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 2,66 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.654,09 puana kadar yükseldi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 94.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:06
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