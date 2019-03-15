0553 313 94 23

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazancıyla 102.892,07 puana çıktı

15 Mart 2019 Cuma 13:05
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,45 artışla 102.892,07 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 459,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,76 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.000 puanı test etmesinin ardından 102.700-103.000 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 seviyesinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:05
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10 bin 553 yolcuya hizmet verildi
    1. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    2. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    3. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    4. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    5. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    6. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    7. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    8. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    9. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    10. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    11. TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini..
    12. Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği..
    13. Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı..
    14. Microsoft ve Vodafone işbirliği ile..
    15. Yön tabelasına çarpan kamyon sürücüsü..
    16. Şafak vakti FETÖ operasyonu
    17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    18. Kepez’de sağlık yatırımları
    19. Oklubalı’da kilit taşsız sokak kalmıyor
    20. MHP lideri Devlet Bahçeli: "Irkçılığın..
    21. Türkiye’nin güzellikleri Rusya’da
    22. İYİ Parti İnönü’de CHP ile ittifaktan..
    23. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni..
    24. Cenazeye giden otobüs yan yattı: 35..
    25. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    26. Sarımsağın diyarı Taşköprü,..
    27. Karaköprü adayı Aslan, sağlık..
    28. AB Yüksek Temsilcisi Mogherini’den..
    29. Farkındalığın oluşması için özel yaya..
    30. Bu koro başka koro
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler