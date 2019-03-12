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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazancıyla 101.444,68 puana çıktı

12 Mart 2019 Salı 13:05
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 101.444,68 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 594,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 101.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç seviyeleri olarak takip edileceğini dile getirdiler.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:05
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