0553 313 94 23

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 değer kazancıyla 104.621,27 puana çıktı

06 Mart 2019 Çarşamba 13:06
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,86 artışla 104.621,27 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 890,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile sigorta oldu.

Genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:06
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf etti!
    1. Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf..
    2. ASKODER Başkanı’na ‘hayvanlara el..
    3. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı..
    4. Yatırım fonu istatistikleri
    5. Çamlıca Camii ibadete açılıyor
    6. Gürkan’dan öğrencilere jest
    7. Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem..
    8. Başkan Baydilli’den personele kadınlar..
    9. Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer..
    10. TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli..
    11. Bitlis’te Yeşilay Haftası etkinliği
    12. Başkan Ay, muhtarlara tek tek teşekkür..
    13. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    14. Solomon Adaları tarihin en kötü..
    15. 15 yaşındaki sürücü 5 yaşındaki çocuğa..
    16. "Bulunduğumuz yerden rahatsızlığımız..
    17. Ulaş’ta göreve başlayan bekçilerden..
    18. Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı..
    19. Kadın üretici, Çakırbeyli Köy..
    20. "İttifak içinde değiliz, dirsek teması..
    21. Saçını benzinle yıkayan kız kendini..
    22. Bülent Uygun son dakika El Rayyan’dan..
    23. Çağımızın 'saldım çayıra..' zihniyeti
    24. Başkan Kılıç’tan kandil mesajı
    25. Sümela Manastırı'nın ilk bölümü..
    26. Yerin 90 metre altına düşen işçiye..
    27. Simiti simit yapan pekmezle susam!
    28. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    29. Fenerbahçe, Madrid deplasmanında
    30. İş makinesine geçen Vali Sonel, 40..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'