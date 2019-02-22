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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kazanarak 102.246,94 puana çıktı

22 Şubat 2019 Cuma 13:05
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,73 artışla 102.246,94 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 752,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi de yüzde 2 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 103.000 -103.250 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Bilanço dönemi olması nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini bildiren analistler, endeksin 102.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, 101.200'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:05
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