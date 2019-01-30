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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 104.236,96 puana çıktı

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:11
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 104.236,96 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile ulaştırma, en fazla gerileyen ise yüzde 4,31 ile inşaat oldu.

Döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle 104.793,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.000-104.500 bandında dengelendi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yılın birinci enflasyon raporunun tanıtımı toplantısında, "Bugün yayınladığımız Enflasyon Raporu'nda verilen ana mesaj, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğidir. Bu doğrultuda gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." değerlendirmesinde bulunduğunu anımsattı.

Çetinkaya'nın sıkı para politikası ve enflasyona ilişkin değerlendirmeleri sonrasında TL varlıkların değer kazandığını belirten analistler, döviz kurlarındaki gerilemenin borsadaki yükselişleri desteklediğini söyledi.

Güne 5,32'nin üzerinde başlayan dolar/TL, Çetinkaya'nın söylemlerinin ardından düşüşe geçerek 5,2738'e kadar geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:11
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