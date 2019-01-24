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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 100.951,93 puana çıktı

24 Ocak 2019 Perşembe 13:10
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,81 artışla 100.951,93 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 810,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 1,50 ile spor oldu.

Gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 101.103,65 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 101.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:10
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