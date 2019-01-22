0553 313 94 23

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kazanarak 99.128,14 puana çıktı

22 Ocak 2019 Salı 13:06
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,20 artışla 99.128,14 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.172,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına karşın, banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de 2. el konut satışları ile Davos zirvesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:06
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'nın bütçe fazlası 40 milyar doları geçti
    1. Rusya'nın bütçe fazlası 40 milyar..
    2. Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    3. Chidozie Awaziem kimdir nereli ve kaç..
    4. İbn Haldun Üniversitesi'nden "Gülümse..
    5. Oyak Renault, 2018'de 602 bin 421..
    6. Türkiye'nin yer altında 300 milyar..
    7. Pakistan'daki kazada ölü sayısı 27'ye..
    8. THY İstanbul Havalimanı tesisleri açıldı
    9. Çaykur Rizespor'da transfer
    10. Ünlü oyuncu Özdil'e böyle isyan etti:..
    11. Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü
    12. Ofer baskınının ardından tüm İsrail..
    13. Kardeşi Bülent Settaş'a ateş püskürdü:..
    14. İstanbul'da gasp operasyonu
    15. Boyun ağrısından kolayca kurtul
    16. Diyanet hac personeli başvuru şartları..
    17. Karlı dağlarda vatan nöbeti
    18. "Bankacılık sektörü bu dönemde elini..
    19. AK Partili başkanın makam aracı su..
    20. Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık