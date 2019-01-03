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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 88.998,35 puana çıktı

03 Ocak 2019 Perşembe 13:06
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 artışla 88.998,35 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 133,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile gıda, içecek oldu.

Açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 89.544,58 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 89.000 puan seviyesinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat sanayi endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.500 seviyelerinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:06
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