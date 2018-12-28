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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak 91.255,94 puana çıktı - Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti

28 Aralık 2018 Cuma 13:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 91.255,94 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 1,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 91.500 puanı test etmesinin ardından günün ilk yarısında 91.000-91.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, Suriye'deki gelişmelerin de gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:06
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