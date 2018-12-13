Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,16 artışla 91.099,19 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.048,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile gıda, içecek oldu.



Döviz kurlarındaki değer kazançlarına karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. 13 Eylül'de politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkaran TCMB, 25 Ekim'deki son PPK toplantısında faiz değişikliği yapmamıştı.



