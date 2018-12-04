Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,58 artışla 95.529,72 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 555,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile iletişim oldu.



Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 94.620,16 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 96.400 direncinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 94.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



