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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kaybıyla 98.272,24 puana geriledi

26 Mart 2019 Salı 13:06
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 azalışla 98.272,24 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.053,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi de yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,76 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.000 puanı test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 97.200 puanın destek, 101.200'ün ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:06
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