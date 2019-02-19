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Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kaybederek 101.126,09 puana geriledi

19 Şubat 2019 Salı 13:08
Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 azalışla 101.126,09 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 602,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,12 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki değer kazançlarının etkisiyle 100.819,10 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını bir kısmını telafi ederek günün ilk yarısında 101.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 100.000 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) ekonomistlerinin, bugün düzenleyeceği interaktif webcast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunacağını bildiren analistler, S&P ekonomistlerinin yapacağı açıklamaların yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

S&P geçen haftanın son işlem gününde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü "B+" ve "durağan" olarak teyit etmişti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:08
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