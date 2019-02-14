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Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 101.495,93 puana geriledi

14 Şubat 2019 Perşembe 13:08
Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 azalışla 101.495,93 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 102.000 puanı test eden BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 101.500 puanın hemen altında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de devam eden zirvede İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği toplantıda Suriye konusunun ele alınacağını bildiren analistler, zirveden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:08
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