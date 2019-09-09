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Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.617,51 puan ve yüzde 1,63 artarak 100.604,99 puana çıktı

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:11
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kazancıyla 100.604,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.617,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,64 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, iyimserliğin pay piyasalarındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan indiren TCMB'nin, 12 Eylül’deki toplantısında da faiz indirimine devam etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Çin'de enflasyon, İngiltere'de işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:11
  1. BIST 100
  2. Piyasalar

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