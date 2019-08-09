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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 artışla 99.405,03 puandan tamamladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:21
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 artışla 99.405,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 196,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile maden, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile inşaat oldu.

Güne içinde dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi, üst üste ikinci gün 99.000 puanın üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik verilerinin, yurt dışında Çin, Japonya ve Almanya'da sanayi üretimi ile ABD, İngiltere ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:21
  1. BIST100
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