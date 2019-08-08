Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,17 değer kazancıyla 99.208,49 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.152,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,57 ile gıda ve içecek, en çok gerileyen ise yüzde 3,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 98.000-99.250 bandında hareket ederken, kapanışa yakın gelen alımlarla 99.000 puanın üzerinde kapanış yaptı.



Dolar/TL, düşüşünü üçüncü güne taşırken, şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 5,4569 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ile beklenti anketi, yurt dışında, Almanya'da dış ticaret ve cari işlemler dengesi ile İngiltere ve ABD'de GSYH ve enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Asya tarafında Japonya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Çin'de enflasyon ve cari işlemler verilerinin yatırımcıların gündeminde olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

