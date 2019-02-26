0553 313 94 23

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 752,24 puan ve yüzde 0,72 artarak 105.082,31 puana yükseldi

26 Şubat 2019 Salı 18:14
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 105.082,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 752,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ticaret oldu.

Genele yayılan alımların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın hemen üzerini tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam ve yarın yapacağı sunumun yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirterek, Fed'den gelecek "güvercin" mesajların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyeceğini söyledi.

Yarın dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu, hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit konusundaki gelişmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000'in üzerinde kalıcı olması durumunda 106.700'ün direnç konumuna geleceğini, olası düşüşlerde ise 102.500'ün destek seviyesi olarak takip edileceğini bildirdi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:14
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kar uyarısı
    1. Meteorolojiden kar uyarısı
    2. Akşener'den Burhanettin Kocamaz'a 2..
    3. Ünlü oyuncu Aytaç Arman hayatını..
    4. Milli para atletlerden madalyalara devam
    5. Voleybol takımından Başkan Gül’e..
    6. Zahide Üner tutuklandı
    7. Fuat Akdoğan; “Oy hakkı olmasa bile..
    8. Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
    9. 4 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 73 kişi..
    10. Borsa günü yükselişle tamamladı
    11. Piyasalarda gün sonu
    12. Genelkurmay çatı davası
    13. Polise bile ‘pes’ dedirtti: Araç..
    14. 2019 Bartın belediye secim anketi |..
    15. Trump-Kim zirvesine doğru
    16. AK Parti'nin Giresun mitingi
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    18. "Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme..
    19. "Onları yerin yedi kat dibine gömmek..
    20. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'na..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!