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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.144,36 puan ve yüzde 1,11 artarak 104.330,06 puana yükseldi

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:14
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazancıyla 104.330,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.144,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,13 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü 104.000 -104.500 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumun takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit konusundaki gelişmelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 puanın direnç bölgesi, 102.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:14
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