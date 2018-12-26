Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,60 puan ve yüzde 0,19 artarak 91.002,17 puana çıktı

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:19
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 91.002,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarının kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.300 puanı test etmesinin ardından 91.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları, 1. el konut satışları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:19
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'da yılın sporcusu belli oldu
    1. Avrupa'da yılın sporcusu belli oldu
    2. Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
    3. Bebeklerde en çok orta kulak iltihabı..
    4. Akıncı üssü darbe girişimi davası
    5. Alaeddin Yavaşca, evlilik yıl dönümünü..
    6. Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçtiler
    7. Bilal Erdoğan'dan gençlere tavsiye:..
    8. "2018 Medya ve PR Ödülleri"..
    9. Çin'de üniversitede patlama!
    10. Piyasalarda gün sonu
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. Düzce'de kar yağışı
    13. Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet..
    14. Saadet Partisi ilçe beldeye başkan..
    15. Borsa günü yükselişle tamamladı
    16. MOBİSAD'dan bandrol ücreti açıklaması
    17. Hatay'da zehir tacirlerine büyük..
    18. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği..
    19. Ankara'da korkutan yangın! Birden alev..
    20. Hakkari'de 43 kilo 586 gram uyuşturucu..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu