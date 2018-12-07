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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 872,20 puan ve yüzde 0,94 artarak 93.699,49 puana yükseldi

07 Aralık 2018 Cuma 18:17
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 93.699,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 872,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile gıda, içecek oldu.

ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından gerileyen dolar kurundan destek bulan BIST 100 endeksi, en yüksek 93.807,04 puanı gördü ve günü 93.699,49 puandan tamamladı.

Analistler, beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisinin ABD Merkez Bankası'nın 2019'daki faiz artış hızına ilişkin beklentileri düşürdüğünü belirtiyor.

Verilerin ardından düşüşe geçen dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybederek 5,28 seviyesine geriledi.

Gelecek hafta, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ile büyüme ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigns'in 14 Aralık'ta piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere göre ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 1,7 artmasını, cari işlemler hesabının ise ekimde 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor.

Analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:17
  1. BIST
  2. Piyasalar

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