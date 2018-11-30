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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 290,46 puan artarak 95.416,03 seviyesine çıktı

30 Kasım 2018 Cuma 18:18
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazancıyla 95.416,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 290,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,53 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile iletişim oldu.

Günün büyük bölümünde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışa doğru etkisini artıran alışlarla yükselişe geçerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanın hemen altında günü tamamladı.

Analistler, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında Avrupa ve ABD'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporunun takip edileceğini bildiren analistler, İtalya'nın bütçe görüşmeleri ve Brexit sürecine ilişkin endişelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,64 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 22,57 olacağını tahmin ediyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:18
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