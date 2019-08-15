0553 313 94 23

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,84 düşüşle 96.578,70 puandan tamamladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:13
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.826,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,27, holding endeksi yüzde 2,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile spor ve ticaret oldu.

Güne düşüşle başlayan endeks, gün ortasında gelen tepki alımlarıyla hafif yükseliş eğilimi gösterse de, kapanışa doğru tekrar satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin kırılması durumunda 95.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahmin ediliyor.

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:13
  1. BIST 100
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, tankerine el koymak isteyen ABD'yi "korsanlıkla" suçladı
    1. İran, tankerine el koymak isteyen..
    2. Dünya oraya kitlendi!..
    3. Sinop’ta karaya oturan gezi teknesini..
    4. Akaryakıt tankeri tıra çarptı, faciaya..
    5. MHP Teşkilatından Başkan Gürkan’a..
    6. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    7. MHP Grup Başkanvekili Bülbül:..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    10. Alanya’da esrar ve 49 kök Hint..
    11. Ürdün'den Türkiye ve Katar hamlesi!
    12. GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavga: 2..
    13. Borsada işlem hacmi sıralaması
    14. Avrupa Merkez Bankasının raporlama..
    15. Borsada değer kazanan hisseler
    16. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    17. Borsada endekslerin değişimi
    18. Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
    19. Borsada günlük işlemler (2)
    20. Başkan Asya: “Muş için en iyisini..
    21. Borsada günlük işlemler (1)
    22. Cebelitarık Yönetimi İran gemisini..
    23. İhale ödeme için ek süre talep..
    24. Otobüs yangınlarından sonra denetimler..
    25. Trump'tan çirkin çağrı: O ikisini..
    26. Galatasaray sezonun ilk maçı için..
    27. Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine..
    28. Denize giren kişinin boğulduğunu sanan..
    29. İsrail ve BAE'nin "gizli İran..
    30. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu