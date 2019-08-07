0553 313 94 23

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 98.056,47 puandan tamamladı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:16
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 98.056,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.527,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,79 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 100.177,60 puanı gördükten sonra buradan gelen kar satışlarıyla 98.000-98.500 bandında dengelendi.

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge üzerinde anlaşılması üzerine dolar/TL'de son 4 ayın en düşük seviyesi görüldü. Dolar/TL şu sıralarda yüzde 0,7 düşüşle 5,4836 seviyesinden işlem görüyor.

Yarın, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Çin'de dış ticaret dengesi, Japonya'da cari işlemler dengesi ile dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:16
  1. BIST100
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler
    1. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    2. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    3. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    4. Atambayev'in evine polis operasyonu
    5. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    6. Hakkari’de eğitim toplantısı
    7. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    8. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    9. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    10. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    11. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    12. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    13. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    14. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    15. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    16. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    17. Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla..
    18. Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu..
    19. Hazırlık maçı yarıda kaldı
    20. Kan bağışı kampanyasına duyarsız..
    21. "Kurban Bayramı'nda üyelerimizin..
    22. Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 1939 gol
    23. Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
    24. Piyasalarda gün sonu
    25. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
    26. Bitcoin yeniden 12 bin dolar..
    27. Cammu Keşmir'deki göçmen işçiler..
    28. Welbeck, Watford'da
    29. Birleşik Arap Emirlikleri destekli..
    30. Adanaspor’da yeni yönetim görev bölümü..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"