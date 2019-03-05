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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan ve yüzde 0,44 azalarak 103.730,59 puana geriledi

05 Mart 2019 Salı 18:18
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 103.730,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile inşaat oldu.

Dünya borsaları ve döviz kurlarındaki dalgalı seyre paralel 103.500-105.000 bandında hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 103.730,59 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de ticaret dengesi ve ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

TCMB'nin faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 seviyesinin direnç, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans anketine katılan 19 ekonomistin tamamı 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor. TCMB 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği bir önceki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.



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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:18
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