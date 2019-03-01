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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.263,35 puan ve yüzde 1,21 azalarak 103.266,58 puana geriledi

01 Mart 2019 Cuma 18:17
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybıyla 103.266,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.263,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,87 ile metal ana sanayi oldu.

Döviz kurlarındaki değer kazançları ve genele yayılan satışların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 103.000-103.500 bandında tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri takviminin takip edileceğini kaydetti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri, Avrupa'da Brexit ve özellikle İtalya finans sistemine ilişkin riskler ile Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.


- Dolar/TL 5,40 seviyelerini gördü


Yükseliş eğilimde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin etkisiyle başta gelişmekte olan ülke para birimi olmak üzere çoğu para birimi dolar karşısında değer kaybetti. Küresel piyasalarda değer kazanan dolara paralel yurt içinde 5,4008 liraya kadar yükselen dolar kuru, bu seviyenin üzerine çıkamadı. Dolar/TL saat 18.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,83 primle 5,3833 liradan işlem görürken, avro/TL yüzde 0,94 artışla 6,1392'den, sterlin/TL'de yüzde 0,96 değer kazancıyla 7,1496'dan işlem görüyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde açıklanacak enflasyon ve faiz kararının borsa ve döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. Ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,45 artmasını beklerken, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 15,78 olacağını tahmin etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:17
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