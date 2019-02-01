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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.137,08 puan ve yüzde 1,09 azalarak 102.937,14 puana geriledi- AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,26 artmasını bekliyor

01 Şubat 2019 Cuma 18:19
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 değer kaybıyla 102.937,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.137,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 1,52 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay başlayan ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarına karşın günü 103.000 hemen altında tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak veriler ile İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, 105,000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,26 artmasını beklerken, yıllık enflasyonun yüzde 20,59'a yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon geçen yıl aralık ayında yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 20,30 olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:19
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