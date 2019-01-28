0553 313 94 23

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 511,66 puan ve yüzde 0,50 azalarak 101.289,75 puana geriledi

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:11
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 101.289,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 511,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile metal ana sanayi oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve 102.807,49 puanla yaklaşık 8 ayın zirvesini gören BIST 100 endeksi, öğleden sonra dünya borsalarındaki satıcılı seyir ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle düşüşe geçti.

Analistler, yarın İngiltere parlamentosundaki Brexit oylaması ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edeceğini söyledi.

Yurt içinde, bugün banka hisselerinde etkili olan kar satışlarının devam edip etmeyeceğinin de izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:11
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da 10 yılın ardından asgari ücret artışı
    1. Yunanistan'da 10 yılın ardından asgari..
    2. Ocak ayının MVP'si Tyus
    3. Ülkede flaş gelişme! 88 doktor istifa..
    4. Tuz koktu beyler! CHP-İYİ Parti-HDP..
    5. Asya Kupası'nda ilk finalist Japonya
    6. Fenerbahçe'nin Malatya 11'i belli oldu
    7. Yunanistan'da hükümetten asgari..
    8. İngiliz perakendecilerden Brexit..
    9. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı..
    10. Kayseri'de FETÖ operasyonu! Polisler..
    11. Hortum'da kaybolan Buse Acar'ı arama..
    12. Atletico Madrid, Morata'yı kiraladı
    13. CHP'den Kadıköy için son karar!
    14. Marmara'da hava sıcaklığı artıyor
    15. Kardak'ta hareketli anlar! Türk Ordusu..
    16. Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin..
    17. Sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını..
    18. Ahmet Can'ın ‘İpini Koparan'ı..
    19. Binlerce öğretmenin beklediği haber!..
    20. Tezgah aynı, ülke farklı: Gezi..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?