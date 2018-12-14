0553 313 94 23

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 857,89 puan ve yüzde 0,94 azalarak 90.528,64 puana geriledi

14 Aralık 2018 Cuma 18:20
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 90.528,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 857,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 5,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 89.300 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü 90.500'ün hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, beklentilerden iyi gelen ABD verilerinden sonra küresel piyasalarda değer kazanan dolar ve azalan risk iştahının dünya pay piyasalarındaki satış baskısını artırdığını kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararının da piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, Brexit sürecine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 87.500 seviyelerinin destek, 92.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalmasını bekliyor.



Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:20
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu hava uyarısı
    1. Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu..
    2. WFP'den İsveç'teki Yemen görüşmelerine..
    3. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen..
    4. Terim-Rasim Ozan davasında flaş karar!
    5. AK Parti'de rekor! Sayı resmen açıklandı
    6. Kandilli'den korkutan uyarı!..
    7. Denizli'de yola saçılan mandalinalar..
    8. Tunus'ta "kırmızı yelekliler"den..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    11. "Dağlarda 700 terörist kaldı"
    12. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    13. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    14. Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
    15. Kamerun'da ayrılıkçılar kendi..
    16. Borsada endekslerin değişimi
    17. Borsada işlem hacmi sıralaması
    18. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    19. CHP Grup Başkanvekili Özel, AA'nın..
    20. Borsada günlük işlemler (2)
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak