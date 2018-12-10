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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.472,17 puan ve yüzde 1,57 azalarak 92.227,32 puana geriledi

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybıyla 92.227,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.472,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,67 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 92.217,54 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500'ün altında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak veriler ile İngiltere parlamentosundaki Brexit oylanmasının takip edileceğini kaydetti.

İngiltere parlamentosundaki oylamadan “hayır” oyu çıkması halinde İngiltere Başbakanı Theresa May’in yeni bir müzakere sürecine başlaması ya da istifa etmesinin söz konusu olabileceğini ifade eden analistler, böyle bir durumda hükümetin mart ayının sonundaki Brexit'ten önce erken genel seçime gitmek zorunda kalacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 91.300 ve 90.000 seviyelerinin destek olarak öne çıkacağını kaydederek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 30,99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler fazlası, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
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