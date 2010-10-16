Borsa günlük bazda yüzde 1.26 değer kazandı

İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 29,98 puan artarak 69.255,70z puana yükseldi. İkinci seansta da 845,52 puan artan endeks günü 70.101,22 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 193,44 puan artarak 69.449,14 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 1.109,27 puan artarak 70.364,98 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 69.406,99 puana gerilerken, en yüksek olarak 70.572,67 puana çıktı. Birinci seanstaki 29,98 puanlık artış dikkate alındığında, endeks günlük bazda 875,50 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,26 değer kazandı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.406,68 puan artarak 109.625,80 puana, sanayi endeksi 319,16 puan artarak 50.701,25 puana, hizmetler endeksi ise 537,44 puan artarak 43.110,87 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,30 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,63 oranında, hizmetler grubu hisseler de yüzde 1,26 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 339 hisse senedinden 140'ı değer kazandı, 108'i değer yitirdi, 91 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 2 milyar 84 milyon 441 bin 833 liralık işlem hacmi kaydedildi. Dolar 1.41’e demir attı İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4110 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı 1,9770 liraya geriledi. Kapalıçarşı'da 1,4060 liradan alınan dolar 1,4110 liradan, 1,9720 liradan alınan avro 1,9770 liradan satıldı. Dolar güne 1,4090 liradan, 1,9790 lira olan avro 1,9800 liradan başlamıştı.