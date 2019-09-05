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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 100.618,07 puandan başladı

05 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 540,60 puan artışla 100.618,07 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 540,60 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 100.618,07 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile turizm oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kazancıyla 100.077,47 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, yurt içinde ise tahminlerin altında kalan ağustos ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan indiren TCMB'nin, 12 Eylül’deki toplantısında da faiz indirimine devam etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündemi ile İngiltere'deki Brexit gelişmelerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:01
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